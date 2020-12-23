أبيدت، اليوم الأربعاء، عائلة بكامها اختناقا بغاز أول أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة منزل بقرية الزغاديد بدائرة نڨاوس في ولاية باتنة.

وأفادت خلية الإعلام و الاتصال للحماية المدنية لولاية باتنة، في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك ، أن غاز أول أكسيد الكاربون أباد عائلة من خمسة أفراد ( الأب ،الام وثلاثة أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة) وذلك بقرية الزغاديد ببلدية نڨاوس.

وأضاف ذات المصدر أن السبب المحتمل حسب المعاينة الأولية يعود إلى تسرب غاز أول أكسيد الكاربون من مدفأة مسكنهم العائلي. وقدمت الحماية المدنية تعازيها إلى عائلة الضحايا ودعت المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة ، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية ، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.