أكد المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، علي ارزقي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن المؤسسة التي يشرف عليها سجلت خسارة تقدر بـ13 مليار دينار، منذ تعليق خدماتها في شهر مارس الفارط، عقب اقرار الحجر الصحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح ارزقي خلال جلسة استماع نظمتها لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة شعبان لعور، " تأثرنا كثيرا على المستوى المالي، بسبب الوضعية الصحية التي خلفها وباء فيروس كورونا، لأننا متوقفون منذ 22 مارس الأخير، الخسائر قدرت بـ13 مليار دينار بالنسبة لجميع وسائل النقل (الميترو الترامواي والمصاعد الهوائية)".

كما أكد المسؤول الاول عن مؤسسة ميترو الجزائر، ان الخسائر تخص جميع وسائل النقل، موضحا في هذا الصدد بان مؤسسته المكلفة بتسيير النقل الجماعي (الميترو والترامواي والمصاعد الهوائية)، في مختلف مدن الوطن، قد توقف نشاطها بشكل مفاجئ، مشيرا الى ان الوسيلة الوحيدة التي استأنفت العمل منذ 17 جوان الماضي هو الترامواي، لكن بطاقة نقل لا تتعدى 50 % فقط.

وتابع ذات المسؤول قوله ان "الوضعية المالية حاليا، سجلت عجزا كبيرا"، حيث أن نظام الاستغلال لهذا النوع من النقل، يتطلب صيانة منتظمة حتى في حالة التوقف.

وخلص في الاخير الى التأكيد، " كنا مرغمين على الاستخدام اليومي للعربات خلال هذه الفترة (...)، وقد نتج عن ذلك العديد من الأعباء والنفقات لكن بدون أي مداخيل".