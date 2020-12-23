نظمت جامعة أدرار المؤتمر الدولي حول التدخل الدولي الإنساني على ضوء القانون والواقع الدوليين بواسطة تقنية التحاظر عن بعد، وتم خلاله إلقاء ما يزيد عن 173 مداخلة منها أكثر من 13 مداخلة من خارج الوطن، بمشاركة 14 دولة، وقدر عدد المداخلات من جامعة أدرار بـ 48.

وشارك في المؤتمر أربعون مؤسسة جامعية من الوطن، وأجمع المتدخلون على ضرورة إصلاح مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، وسن قوانين واضحة للتدخل الإنساني دون المساس بسيادة الدولة مع مراعاة حقوق الإنسان في كل التدخلات وعدم المساس بها في جميع الظروف وتحت أي غطاء كان.

كما تضمّن الملتقى عدد من المحاور تتعلق بمفاهيم للتدخل الإنساني على ضوء قواعد القانون الدولي العام، ومدى مشروعية التدخل الدولي وشروطه، بالإضافة الى أساليب التدخل الدولي الإنساني والجهات المسموح لها بالتدخل والمسؤولية الدولية عن التدخل الدولي الإنساني وفقا لقواعد القانون الدولي العام.