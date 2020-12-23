ارتقى نادي شبيبة الساورة إلى صدارة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مستغلا انشغال الرائد السابق وفاق سطيف بالمنافسة الإفريقية.

وواصل أبناء الجنوب نتائجهم الإيجابية في بداية الموسم، وعادوا اليوم بفوز مهم من مقرة ضد النجم المحلي بهدفين لصفر في إطار الجولة الخامسة للبطولة، ما جعلهم يرتقون للمرتبة الأولى برصيد 11 نقطة.

من جهته تواصل مولودية الجزائر بدايتها الموفقة محققة فوزا خارج الديار ضد سريع غليزان بهدف لصفر، حيث بات العميد وصيفا برصيد 10 نقاط بناقص مقابلة.

وحقق نادي بارادو أول فوز في الموسم على حساب أهلي برج بوعريريج، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار بثلاثة أهداف لهدفين، معقدا وضعية البرايجية في المراكز الأخيرة.

في مقابلة أخرى، عاد أولمبي الشلف بفوز باهر من سكيكدة ضد الشبيبة المحلية بنتيجة 4-1، معوضا بذلك خاسرته ضد الكناري في الجولة السابقة.

من جهته حقق شباب قسنطينة أول فوز في الموسم، بعد ثلاث تعادلات، معمقا جراح اتحاد الجزائر الذي يواصل الغرق في مؤخرة الترتيب، محققا واحدة من أسوأ البدايات في تاريخه.

كما عرفت الجولة انتهاء لقاءين بالتعادل، أولهم داربي الغرب بين اتحاد بلعباس ومولودية وهران (1-1)، والثاني بين وداد تلمسان واتحاد بسكرة (0-0).

النتائج:

نادي بارادو - أهلي برج بوعريريج 3 - 2

شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر 2 - 1

شبيبة سكيكدة - جمعية الشلف 1 - 4

نجم مقرة - شبيبة الساورة 0 - 2

سريع غليزان - مولودية الجزائر 0 - 1

وداد تلمسان - اتحاد بسكرة 0 - 0

اتحاد بلعباس - مولودية وهران 1 - 1

مباريات مؤجلة:

اولمبي المدية - شباب بلوزداد

نصر حسين داي - وفاق سطيف

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة الساورة 11 5

2. مولودية الجزائر 10 4

--. وفاق سطيف 10 4

4. جمعية عين مليلة 8 4

5. شباب بلوزداد 7 3

--. أولمبي الشلف 7 5

--. نادي بارادو 7 5

--. مولودية وهران 7 5

--. اتحاد بسكرة 7 5

10. سريع غليزان 6 5

--. شباب قسنطينة 6 4

12. شبيبة القبائل 5 4

13. نجم مقرة 4 5

--. أولمبي المدية 4 4

15. شبيبة سكيكدة 3 4

--. نصر حسين داي 3 4

--. وداد تلمسان 3 5

17. اتحاد الجزائر 2 5

--. أهلي برج بوعريريج 2 5

--. اتحاد بلعباس 2 5.