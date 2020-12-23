أبان التقرير الطبي الذي تم تحريره في إطار التحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، أن جسده كان خال من آثار الكحول او المخدرات، باستثناء أدوية مختلفة لعلاج صحته الجسدية والعقلية، حسب ما أفادت مصادر قضائية.

و أصدر مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو، المسؤول عن القضية التي تحاول الكشف عن ما إذا كان هناك أي نوع من الممارسات الخاطئة فيما يتعلق بصحة وعلاج مارادونا، بيانا أمس الثلاثاء بعد تلقي تقرير التشريح المرضي للجثة.

ومن بين الأدوية التي كان يتناولها مارادونا، عقاقير لعلاج نوبات الصرع ومضادات للاكتئاب، بالإضافة إلى أدوية ضد أمراض أخرى جسدية.

وتوفي مارادونا عن عمر 60 عاما في منزله ببوينس آيرس، حيث كان يتعافى من عملية جراحية خضع لها لعلاجه من تخثر دموي في المخ في أوائل نوفمبر، من بين أمراض أخرى.

وبعد الوفاة، بدأ تحقيق لتحديد ما إذا كان هناك أي تقصير في علاجه.