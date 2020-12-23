أوقفت مصالح أمن ولاية وهران مؤخرا 38 شخصا داخل محل للأكل الخفيف في قضية تتعلق بمخالفة المراسيم والقرارات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد وعدم احترام الحجر الصحي الجزئي من خلال تنظيم حفل، حسبما علم اليوم الأربعاء من هذا السلك الأمني.

وقد تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 11 بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران من توقيف 38 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و32 سنة في حالة تلبس داخل محل للأكل السريع حول إلى قاعة حفلات، متورطين في قضية "مخالفة المراسيم والقرارات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا" و"تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية إلى الخطر" و"عدم احترام مسافة الأمان بين الأشخاص"، إضافة إلى "ممارسة نشاط غير مطابق للسجل التجاري".

واستغلالا لمعلومات ميدانية تحصل عليها أعوان الأمن مفادها وجود محل للأكل الخفيف ملك لأحد الأشخاص تم تحويله لقاعة حفلات ولمقهى قصد الاحتفال وهذا تزامنا مع نهاية رأس السنة الميلادية نقل أفراد الشرطة إلى عين المكان أين قاموا بعملية مداهمة، بعد استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 30 زبونا وسبعة عمال ومسير المحل مع حجز 80 "مدخنة" للشيشة بجميع لواحقها وعلب الفحم الخاص بها وأدوات التزيين الخاصة بإحياء المناسبات والحفلات والأعراس، وفقا للمصدر ذاته.

وتم تحويل جميع الأشخاص المتواجدين بعين المكان إلى مقر المصلحة حيث تم تحرير إجراء قانوني أحيلوا بموجبه إلى العدالة، يتعلق بـعدم احترام الحجر الصحي الجزئي والتجمع أكثر من شخصين وعدم احترام إجراءات التباعد الجسدي مع تسديد غرامة مالية جزافية لكل واحد منهم قدرها 10 آلاف دج.

كما تم تحرير ضد صاحب محل إجراء قانوني أحيل بموجبه إلى العدالة، يتعلق بمخالفة المراسيم والقرارات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا و تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية إلى الخطر وممارسة نشاط غير مطابق للسجل التجاري مع اقتراح غلق المحل.