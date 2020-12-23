أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع من الإعلان رسميا عن سلالة تسببت في تفاقم الإصابات، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وذكر الوزير في إفادة صحفية: "رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة".

وأضاف أنهما من المخالطين لحالات جاءت من جمهورية جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أعلنت الدولة الإفريقية بالفعل قبل أيام عن تفشي سلالة جديدة من الفيروس سببت ارتفاعا في الإصابات.

وتابع: "هذه السلالة الجديدة تثير قلقا بالغا لأنها أكثر قدرة على الانتقال ويبدو أنها شهدت تحولا أكبر من السلالة الجديدة (الأولى- التي أعلن عنها قبل أيام) والتي اكتُشفت في المملكة المتحدة".

كشف هانكوك عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، الأسبوع الماضي، ورجح أن تكون هي السبب وراء ارتفاع الإصابات بشكل كبير في بعض المناطق من البلاد، وبعد اجتماع رئيس الوزراء بوريس جونسون مع كبار المسؤولين، أعلن رسميا عن السلالة وإجراءات مشددة لمواجهتها.

تصريحات هانكوك، اليوم، تشير إلى سلالة ثانية متحورة قادمة من جنوب إفريقيا، التي قالت هذا الأسبوع، إنها اكتشفت طفرة مختلفة بفيروس كورونا، كانت سببا أيضا في انتشار المرض سريعا في البلاد.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.

للتفريق، يشار إلى السلالة الجديدة المتحورة، والمكتشفة في بريطانيا أولا باسم "VUI-202012/01"، أما الأخرى المكتشفة في جنوب أفريقيا فتعرف باسم "501 ڤي 2"، لم يحسم هانكوك ما إذا كانت هذه هي السلالة التي انتقلت إلى بلاده، لكنه قال إنها أكثر عدوى.