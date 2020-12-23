تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير.

وحسب بيان الرئاسة عبر الرئيس الألماني في الرسالة عن سعادته بتماثل الرئيس تبون للشفاء، وتغلبه على مرض "كوفيد-19"، مؤكدا في هذا السياق أن هذه الجائحة تضعنا جميعا أمام تحديات صعبة، لا بد أن تتضافر فيها جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها.

وأضاف بيان الرئاسة "أبرز الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بهذه المناسبة، وقوف ألمانيا وأوروبا بكل ثبات إلى جانب الجزائر، متمنيا للرئيس، من صميم القلب، دوام الصحة والعافية".