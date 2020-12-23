تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التي أبدى له فيها "ارتياحه" بخصوص "تحسن حالته الصحية"، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في رسالة السيد كونتي "لقد تلقيت بارتياح كبير و ببالغ السعادة نبأ تماثلكم للشفاء من خلال رسالتكم المصورة التي بثت يوم 13 نوفمبر 2020 وآمل أن تتمكنوا قريبا مع نهاية فترة النقاهة من العودة إلى الجزائر في صحة جيدة".

و أضاف قائلا "بعد مرور أكثر من عام على انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و بعد حوالي سنة من لقائنا بالجزائر العاصمة، يطيب لي أن أهنئك بمناسبة مرور اول سنة على عهدتكم التي تميزت بحزمة من الاصلاحات الهامة بدءًا بمراجعة الدستور التي جرت في سياق من التحديات العالمية غير المعهودة تتطلب تعاونا متينا دوليا لمواجهتها".

كما أكد أنه "بالرغم من الطابع الاستثنائي لسنة 2020 إلا انها كانت سنة مميزة لبعث الشراكة بين الجزائر و إيطاليا ميزها تبادل استثنائي للزيارات السياسية بالجزائر وروما على حد سواء".

"وفي هذا الصدد أثني على نجاح الزيارة التي اجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو والتي توجت بتوقيع البلدين على مذكرة مهمة بين بلدينا تقضي بإرساء حوار استراتيجي حقيقي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأ من الشامل".

و أوضح رئيس الوزراء الإيطالي أن "سنة 2021 ستكون سنة مفصلية بالنسبة لمستقبل المجتمع الدولي، إذ يجب على بلدينا أن يرفعا معا تحديات مشتركة منها ما هي دولية كالصحة والتغيرات المناخية والانعاش الاقتصادي أو اقليمية بدءا بالمتوسط وليبيا ومنطقة الساحل" مضيفا أن "إيطاليا تعتزم إقامة شراكة جديدة مع إفريقيا ومقاربة متجددة للاتحاد الأوروبي نحو القارة والمتوسط المجاور".

و أضاف أنه "من خلال رؤية موجهة نحو الأشهر الاولى للسنة المقبلة، أؤكد لكم الاهتمام الشديد وكذا رغبتي ورغبة الحكومة الإيطالية في أن يعقد حضوريا الاجتماع الرابع للندوة الحكومية المشتركة الثنائية لمنتدى الأعمال خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 حيث يحذونا الأمل في أن تسمح الظروف الصحية بذلك".

و في الأخير أوضح السيد كونتي للرئيس تبون أنه "في انتظار التحدث معكم في أقرب وقت ممكن، انتهز الفرصة لأتوجه اليكم بأحر التحيات وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل".