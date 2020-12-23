تأجلت مباراة شباب بلوزداد-شباب قسنطينة لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم، الى تاريخ لاحق، بعدما كانت مبرمجة يوم الأحد 27 ديسمبر، بسبب انشغال النادي العاصمي بمنافسة رابطة أبطال افريقي، حسب ما أوردته الرابطة المحترفة على موقعها الرسمي, مساء اليوم الاربعاء.

وكتبت الهيئة الكروية في بيان لها أنه "وعقب قرار الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم بإعادة برمجة مباراة ذهاب رابطة الأبطال بين شباب بلوزداد وغور ماهيا الكيني، بتاريخ 26 ديسمبر 2020، قررت الرابطة المحترفة تأجيل لقاء شباب بلوزداد أمام شباب قسنطينة، الذي كان مقررا يوم الأحد 27 ديسمبر برسم الجولة السادسة من الرابطة الأولى الى تاريخ لاحق".

وتجدر الإشارة أن المواجهة التي ستجمع الناديين بالجزائري بنظيره الكيني، كانت مبرمجة بتاريخ 22 ديسمبر 2020 بالجزائر العاصمة، غير ان الوفد الكيني أخطر الكاف بصعوبة الدخول الى أرض الوطن.