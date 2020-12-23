قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد إلى حسم القمة على حساب الريان بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء حمد ضمن مباريات الجولة العاشرة للبطولة القطرية لكرة القدم.

وأحرز هدف المباراة الوحيد الدولي الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 83.

وكان اللاعب السابق لاتحاد الحراش قد سجل هدفين في نهائي كاس أمير قطر الأسبوع الفارط مانحا فريقه التتويج للمرة الـ 17 .

الفوز أمام الريان هو التاسع للسد هذا الموسم تحت قيادة مدربه الاسباني تشافي هرنانديز علما بأنه تعادل مرة واحدة فقط وكانت مع الخور سلبا بدون أهداف في الجولة الرابعة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن ليعزز رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة، ومبتعدا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه الغرافة .

في المقابل تلقى الريان الخسارة الثالثة هذا الموسم والأولى له بعد تولي المدرب الفرنسي العالمي لوران بلان مهمة تدريب الفريق هذا الأسبوع ليتوقف رصيده عند 13 نقطة علما بأنه حقق الفوز من قبل في ثلاث مباريات وتعادل في أربع وبقي في المركز السادس.