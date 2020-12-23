هاجمت ليلة امس مجموعة من الكلاب الضالة والمتشردة قطيع من الغنم بمنطقة المحمية التي تبعد 5كلم عن الشهبونية و المحاذية لضفاف وادي الشلف ببلدية الشهبونية جنوب المدية.



وتمكنت الكلاب من افتراس 20 راس غنم تحولت الى مجرد اشلاء متطايرة وقفها عليها مالكها في اليوم الموالي، قود اثارت الحادثة هلعا وفزعا كبيرين وسط مربي الماشية في ظل التنامي الكبير للكلاب الضالة التي صارت تهدد حتى سلامة التلاميذ المضطرين للالتحاق بمقاعد الدراسة بارياف و دواوير المنطقة حيث اضطر الاولياء الى مرافقة ابناءهم لحمايتهم من اعتداءات الكلاب الضالة.



و يكفي القول يذكر ان دوار اولاد عمر عمر بالقرب من الكاف الاصفر اشتكوا من مداهمة الكلاب لمواشيهم حيث تم افتراس اكثر من راس بين ماعز واغنام ،ويناشد سكان المنطقة السلطات المحلية والي ولاية المدية بالترخيص من اجل شن حملة واسعة لقتل الكلاب الضالة في اقرب الاجال حيث اصبحت هذه الايام خاصة بعد حادثة افتراسها لرؤوس من الاغنام، مصدر خوف وقلق لدى السكان في الجهة الجنوبية، دون ان ننسى انها ساهمت في انتقال داء الليشمانيوز في المدة الاخيرة.