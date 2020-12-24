تم حديد تكاليف اختبار "بي.سي.آر" (PCR) بـ 8800 دج والاختبار المضاد الجيني بـ 3600 دج والاختبار السيرولوجي بـ 2200 دج، حسب ما كشف عنه يوم الأربعاء بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح نفس المصدر أنه "في ختام المقابلات التي أجراها البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مع ممثلي مخابر التحاليل الطبية الخاصة (أعضاء "Bio Partenaires"، تم تحديد تكاليف اختبار PCR والاختبار المضاد الجيني والاختبار السيرولوجي على النحو التالي: - الاختبار الفيرولوجي PCR: 8800 دج - الاختبار المضاد الجيني: 3600 دج - الاختبار السيرولوجي: 2200 دج".

وأضاف البيان أن " 19 مخبرا من بين الـ 30 المتواجدة عبر التراب الوطني انضمت إلى هذا الاقتراح وتبقى هذه القائمة مفتوحة".