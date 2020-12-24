قال مدرب مولودية الجزائر نبيل نغيز أن فريقه حقق فوزا مهما على حساب المستضيف سريع غليزان بفضل هدف عمار بورديم ، مؤكدا أن الجميع بدأ في التفكير لمباراة الصفاقسي.

وفي تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك كشف نغيز بأن البرمجة أصبحت هاجس للاعبين وحتى الطاقم الفني ، خصوصا وأن شبح الإصابات يهدد المجموعة.

واضطر نغيز لإجراء تغييرات إجبارية خلال مواجهة " الرابيد "، بسبب إصابة كل من حشود وعبد الحفيظ بشد عضلي.

ويتواجد النادي العاصمي في المركز الثالث بعشر نقاط منقوصا من مباراة أمام شباب قسنطينة.

ويستقبل مولودية الجزائر ضيفه النادي الصفاقسي التونسي في 28 من ديسمبر الجاري على ملعب الخامس جويلية ، بداية من الساعة التاسعة إلا ربع ليلا ، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.