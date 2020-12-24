قالت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة، كوثر كريكو، إن قطاعها اعتمد عدة إستراتيجيات للتكفل بالفئات الهشة على غرار المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، مشيرة إلى أن الهدف من العملة هو إخراج ساكنة مناطق الظل من حالة العوز إلى حالة الانخراط في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وكشفت كريكو خلال نزولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى الإذاعية، اليوم الخميس، أن وكالة القرض المصغر سجلت نتائج إيجابية في التكفل بالفئات الهشة خاصة الشباب والمرأة التي استفادت، حسبها، من 64 بالمائة من مشاريع الوكالة من بينها 32 بالمائة استفادت منها المرأة الريفية.

وفي مجال التكفل بالفئات الهشة الأخرى، كشفت وزيرة التضامن الوطني عن تخصيص 1500 مشروع لذوي الاحتياجات الخاصة في سنة 2020 بهدف إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن كثيرا من هؤلاء نجحوا في مشاريعهم وشرعوا في توظيف آخرين.

وبشأن تداعيات أزمة كورونا على العائلات المعوزة، أوضحت الوزيرة أنه تم تكثيف المساعدات التضامنية مع العائلات المعوزة، حيث استفادت منها حوالي 289585 عائلة.

بينما بلغ عدد العائلات المستفيدة من القوافل التضامنية، التي انطلقت في نهاية مارس الماضي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، نحو 495236 عائلة، لافتة إلى أن هذه القوافل كانت موجهة أيضا للبدو الرحل الذين استفادوا من مساعدات استهلاكية ودعم نفسي وطبي.