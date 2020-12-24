قال مزيان إيغيل مدرب شبيبة الساورة الذي خطف صدارة المحترف الأول عقب فوزها خارج الديار على نجم مڨرة بأن نسور الجنوب سافروا إلى مڨرة بنية الفوز لا غير.

وأكد في تصريحات للصفحة الرسمية لنسور الجنوب على الفايسبوك :" أتينا بنية تحقيق الفوز، بالرغم من أن معطيات المباراة لم تكن متوقعة إلا أننا سجلنا هدفا مبكرا، وكان بإمكاننا أن نضيف أهدافا أكثر، على العموم الآداء الجماعي أمام نجم مڨرة كان مقبولا."

وأردف :" لدي 24 لاعبا، بالنسبة لي جميعهم بإمكانهم اللعب، هناك لاعبون شبان أبانوا على قدرات تسمح لهم بالمشاركة وكان لهم ذلك خلال مباراة اليوم، التدريبات هي الميزان."

وعرفت المباراة طرد الحكم لحارسي نجم مڨرة ، بوحلفاية ونصير.