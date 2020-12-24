تدفع الأندية الجزائرية خلال مشاركتها هذا الموسم في مختلف المنافسات القارية صراع منافسيها من مختلف البلدان الإفريقية التي لازال ممثلوها يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم المتعلقة باللعب على وتر الجانب النفسي والإبقاء على الشك والترقب.

واستهل مولودية الجزائر مشواره في رابطة أبطال إفريقيا وبالتحديد في لقاء العودة ضد نادي" بافلز البينني"، بغياب الأخير عن رحلته نحو الجزائر لمواجهة رفقاء حشود وذلك بحجة عدم وجود رحلات إلى الجزائر، ماجعل المواجهة تتأجل إلى إشعار آخر ، لكن ممثل البينين عاد في الأخير إلى بلده جار لأذيال الخيبة وانهزم بخماسية مقابل هدف واحد.

الممثل الثاني للجزائر شباب بلوزداد هو الآخر لم يسلم من تلاعبات خصمه " غورماهيا " الكيني، الذي تخلف عن موعد قدومه إلى الجزائر، الذي كان مقررا منتصف نهار الإثنين على أن تلعب المباراة أمس الأربعاء ما جعل الشباب يراسل الاتحاد الإفريقي وإخطاره بالوقائع.

" الكاف" لم تكلف نفسها سوى بمراسلة تؤكد أن إجراء المباراة سيكون يوم السبت القادم بملعب الخامس جويلية ، أي في غير تاريخها الرسمي.

أما ما حدث لوفاق سطيف في مسابقة كأس " الكاف "فلا يمت بأي صلة لأخلاقيات كرة القدم بعد أن وجد " النسر الأسود " نفسه ضحية لخلاف بين الاتحادية التشادية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة هناك.

فبلغت الاحترافية المزعومة في الكرة الإفريقية بحرمان الفريق "الضيف" من التدرب على الملعب الرئيسي وفي التوقيت الرسمي للمواجهة، حسب ما هو معمول به في قانون تنظيم المنافسات. وتم غلق أبواب الملعب بأمر من وزارة الرياضة التشادية وذلك تحت مرأى محافظ اللقاء، ما جعل الوفاق يعود أدراجه إلى الفندق وخوض حصة تدريبية خفيفة بمقر إقامته.

وفي يوم المواجهة كشف وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية أن المباراة ضد "رونيسونس " ستلعب في وقتها المحدد، بعد انعقاد الاجتماع الأمني والخاص كذلك بالجانب التنظيمي للمواجهة بمقر الفيدرالية التشادية لكرة القدم، بحضور جميع الأطراف المعنية.

وما هي إلا سويعات معدودة، أكد ذات المصدر أن مباراة وفاق سطيف أمام نادي " رونيسونس " التشادي، لن تلعب اليوم بصفة رسمية بسبب خلاف بين وزير الشباب والرياضة التشادي ورئيس الاتحادية التشادية لكرة القدم.

أبواب الملعب أغلقت مجددا، وعادت البعثة إلى الفندق بعد أن قام محافظ اللقاء رفقة الحكام بمراقبة إجازات لاعبي وفاق سطيف في الحافلة، وأعلنوا أن اللقاء لن يلعب بصفة رسمية ، وعاد أشبال المدرب نبيل الكوكي إلى أرض الوطن.

في انتظار القرار النهائي الذي ستتخذه لجنة المنافسات في الأيام المقبلة، بعد أن يقوم محافظ اللقاء بإرسال تقريره النهائي، ما يجعل إمكانية إعلان الوفاق فائزا على البساط قرار وارد..