وصلت مساء أول أمس الثلاثاء عربتين من التراموي إلى ولاية مستغانم لبداية التجارب على الشطر الأول من خطها الرئيسي.

وحسب ما صرح به مدير النقل لولاية مستغانم مصطفى بالفار لإذاعة مستغانم، فإن "وصول العربتين حدث جد هام وبداية التجارب الأولية ستكون اليوم الخميس 24 ديسمبر الجاري وتدوم إلى غاية 28 منه، وسينطلق الشطر الأول من مسار تراموي ابتداء من المحطة البرية إلى غاية محطة السكة الحديدية مرورا بشارع بن يحي بلقاسم".

وأضاف مدير النقل، أنها "وسيلة نقل ايكولوجية بالدرجة الأولى حيث ستخفف من الضغط وحركة المرور داخل المدينة".