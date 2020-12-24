تم،اليوم الخميس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إطلاق أرضية رقمية جديدة تسمح للمواطنين باستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد.

وأشرف على الانطلاق الرسمي لهذه الأرضية الرقمية وزير الداخلية، كمال بلجود، الذي أكد أن هذه الخدمة العمومية الجديدة ستسمح بالإضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين من ترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد البشرية بالجماعات المحلية.

وفي مرحلة أولى، ستمكن هذه الأرضية الرقمية للمواطنين من استخراج شهادات الميلاد، الزواج، والوفاة على أن توسع إلى وثيقة شهادة الإقامة.