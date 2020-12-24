قال مساعد مدرب شباب بلوزداد كريم بختي بأن التفكير في مواجهة غورماهيا الكيني بدأ مباشرة عقب نهاية لقاء نصر حسين داي الأخير.

وأكد بختي للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك: اللاعبون على وعي بما ينتظرهم ، الأمر يتعلق بالتأهل، الجميع ملتزم بالصرامة والجدية لتحقيق نتيجة ايجابية ".

مضيفا : "خضنا مباراة البطولة السبت الماضي ، ولو كنا على علم بأن المواجهة أمام غورماهيا ستكون يوم السبت لحضرنا بطريقة عادية وفق برنامجنا المعتاد، لكن بهذا التأجيل سيكون هناك كثافة في البرمجة."

وأردف : "علينا التأقلم مع الوضع، هذا ليس جديد على الأندية الإفريقية، ليس من السهل الإبقاء على تركيز اللاعبين، لكن من ناحيتنا عملنا كل شيء من أجل أن نكون جاهزين يوم السبت، الفوز سيكون خطوة مهمة نحو التأهل."