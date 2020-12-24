كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الخميس، عن أسباب انقطاع الكهرباء في عدة مناطق من الوطن.

وأكد عطار على هامش جلسة عمل لمجلس الأمة، أن مختلف ولايات الوطن وفي العديد من مناطقها تشهد انقطاعات في الكهرباء وهذا راجع إلى نقص صيانة شبكات نقل الكهرباء والمعدات، مؤكدا في ذات السياق، أنه منذ سنة 2016 فإن أغلبية المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة تم تجميدها.

وأضاف، أن المشاريع تم رفع التجميد عنها نهاية 2019 وبداية 2020، وسونلغاز انطلقت في عدة مشاريع صيانة.