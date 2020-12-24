أوقف أفراد الدرك الوطني بكل من وهران وعين تموشنت وعنابة، خلال الـ 48 ساعة الماضية، 29 مرشحاً للهجرة السرية عبر البحر، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأوضح ذات البيان أن أفراد الدرك الوطني حجزوا ثلاثة (3) قوارب مجهزة بمحركات، ثلاث (3) سترات إنقاذ، بوصلة و25 لتراً من الوقود.

وأفاد المصدر كذلك بأنه في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أقدم أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورڨلة خلال نفس الفترة من توقيف أربعة (04) رعايا أفارقة بالإضافة إلى جزائري سهل مهمة إقامتهم في الجزائر بطريقة غير شرعية.

وأشار بيان الدرك الوطني إلى أن وحدات الدرك عاينت تسعة (9) حوادث مرور عبر تسعِ (9) ولايات من الوطن، خلَّفت في مجملها وفاة ثلاثة (3) أشخاص وستة عشر (16) جريحاً.

و من جهة أخرى، تمكنت وحدات الدرك الوطني بسعيدة من حجز 9.576 زجاجة من العطور النسائية، بالإضافة إلى وسيلة نقل وكذا توقيف شخصين.

أما فيما يخص مكافحة المخدرات و المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات الدرك بكل من بشار وعين الدفلى من حجز 587 قرصاً مهلوسا. كما تم حجز وسيلتي نقل وتوقيف أربعة (4) أشخاص.