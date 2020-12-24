قال مدرب أهلي برج بوعريرج بلال دزيري أن ما حدث خلال المواجهة التي جمعت فريقه بالضيف نادي بارادو غير مقبول ووصف ذلك " بالعيب والعار".

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي بعد المواجهة التي انتهت بفوز " الباك " بثلاثية لهدفين لحساب الجولة الخامسة من المحترف الأول ، أوضح دزيري:" ضربة الجزاء التي أعلن عنها الحكم غير مستحقة وما حدث غير مسموح به أبدا".

وأردف :" ماحدث حرام ، حتى لاعبي بارادو لم يصدقوا أن الحكم صفّر لهم ضربة جزاء ، وبعدها حرمنا من ضربة جزاء."

وأضاف :" الحكم أخرج عناصري من سياق المواجهة ، اضطررت لإخراج لاعبين خوفا من تلقيهم بطاقة حمراء بسبب النرفزة ، الحكم شتت تركيزنا جميعا."

وختم دزيري كلامه :" رغم ما حدث لم أتفوه بأي كلمة ضد الحكام ، لكن أسبوع بالكامل ونحن نحضر ونعمل وفي الأخير يأتي الحكم ويفسد كل ذلك حقيقة الأمر مؤسف."

وأدار لقاء أهلي البرج وأكاديمة بارادو بملعب الدار البيضاء الحكم نادر محمد علي.