تتواصل للأسبوع الرابع على التوالي عمليات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19، التي باشرتها قيادة الناحية العسكرية الثالثة، عن طريق مصالحها للصحة العسكرية، بالتنسيق مع الهيآت المدنية المعنية، لفائدة المواطنين القاطنين بالمناطق النائية بإقليم ولايات بشار وتندوف وأدرار.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن قوافل طبية مجهزة بكل المعدات والوسائل اللازمة توجهت إلى مناطق الزغامرة ولوقارتة ببلدية بني عباس جنوب بشار، ومنطقتي تامست وتومناس بإقليم ولاية أدرار، تحت إشراف أطقم طبية متكونة من أطباء وممرضين عسكريين ومدنيين.

وأضاف ذات المصدر أن العملية مكنت من تلقيح مواطني هذه المناطق ضد مرض الأنفلونزا الموسمية، وإجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مع توزيع حصص من الكمامات الطبية المعقمة على السكان.

ولم تقتصر هذه الحملات ـ يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني ـ على التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19، بل سمحت بالتقرب من المواطنين المسنين ذوي الأمراض المزمنة، وإخضاعهم للفحص العام من طرف الأطباء المشرفين على هذه الحملات، كمراقبة الضغط الشرياني وقياس نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى توزيع كميات من الأدوية بوصفات طبية بعد الفحص والمعاينة.