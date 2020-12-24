حددت غرفة الاتهام لدى مجلس القضاء الجزائر، يوم 04 جانفي من العام المقبل، تاريخا لمحاكمة مدير قناة النهار أنيس رحماني، في قضية العقيد إسماعيل.

ويواجه أنيس رحماني تهما تتعلق بجنحة إهانة مسؤول عسكري أثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي وإهانة هيئة نظامية.

بالإضافة إلى جنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها، وعرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات أو نشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.