كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الخميس، عن ترويج منشور عبر صفحة غير رسمية لضرب سمعة وكالة عدل والتحريض على زرع البلبلة وسط المكتبين.

وأوضح بيان وكالة "عدل" نشر عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه نظرا لتداول منشورات عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر صورا لإحدى عمارات مشروع مصطفى بن براهيم بسيدي بلعباس تعود للسنة الفارطة، صاحب هذا المنشور اتهم وكالة عدل بالغش في الإنجاز ، كما دعا للتحريض على ضرب سمعة الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره .

وأكدت الوكالة في بيانها، أن هذه الصور المتداولة والتي يراد منها ضرب سمعة وكالة "عدل"، وزرع البلبلة وسط المكتتبين، تعود للسنة الماضية، وأن مصالحها التقنية قد تدخلت في وقتها وتم رفع التحفظات المسجلة في حينها، وتضيف أنه تم التقاط صورة تنفي ما تم ترويجه عبر هذه الصفحة التي تريد زرع الشكوك وسط المكتتبين .

وأشارت الوكالة، إلى أنها رفعت دعوى قضائية ضد هذه الصفحة، كما تدعو مكتتبيها إلى عدم الانسياق وراء من يريد زرع البلبلة وسط المكتتبين وضرب سمعة وكالة عدل .