اشتد السباق بين نجوم الكرة العربية الناشطين في مختلف الأندية ، ضمن سباق الأفضل خلال الألفية الثالثة.

وكشف موقع برنامج " صدى الملاعب " الذي يذاع على شبكة قنوات " الأم بي سي " أن السباق مشتعل بين رياض محرز الذي يطارد العراقي يونس محمود على الفايسبوك، فيما يكتسح نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وضمت القائمة الأخيرة كل من : محرز ، صلاح ، يونس محمود و السوري عمر السومة ، كما وسيتم الإعلان عن الفائز باللقب خلال نهاية السنة الحالية، بعد أن وصل الاستفتاء مرحلته الأخيرة الذي شارك فيه أكثر من نصف مليون مصوت، كان لهم الخيار في 18 لاعبا في المرحلة الأولى.