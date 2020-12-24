لم يمر الهدف الذي سجله" آندي ديلور" في شباك نادي" ليل" سهرة البارحة مرور الكرام ، إذا تفاعلت جماهير مونبوليه خاصة ومشجعو الفرق الأخرى عامة مع طريقة الهدف الذي كان شبيها بهدف المهاجم الدولي الفرنسي من أصول سنغالية "آمارا سيمبا."

وكتبت قناة "أر أم سي" عبر صفحتها على الأنترنت بخصوص هدف الدولي الجزائري.. " هدف رائع ، قد يكون هدف سهرة الأربعاء الأفضل هذا الموسم."

وتأسف المصدر ذاته لعدم متابعة المشاهدين لهدف ديلور على المباشر بسبب إجراء عدة مباريات هامة في نفس الوقت تخص فرق باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا، أولمبيك ليون وسانت إيتيان، لكنه أكد أن فيديو الهدف الرائع سينتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي غرّد بعض روادها على تويتر : " آندي ديلور.. إنه وحش" وعلق آخر على هدف المقصية :" عندما يتلقى فريقك هدف كهدف ديلور ليس لديك أمر آخر سوى أن تصفق."