أكد فاروق قسنطيني محامي الجنرال توفيق، في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية أن هذا الأخير يوجد منذ ثلاثة أشهر في مستشفى عسكري خارجي، حيث أجريت له عملية جراحية، وأنه يقضي فترة نقاهة، بعد أن أصيب بكسر على مستوى الحوض داخل السجن العسكري.

وتوقع قسنطيني تنظيم محاكمته مع بقية المتهمين الشهر المقبل، بعد أن نقضت المحكمة العليا الأحكام منذ شهرين، إيذاناً بإعادة الملف إلى مجلس الاستئناف العسكري.

وذكر رئيس فريق الدفاع عن الجنرال توفيق، أن التهمتين اللتين على أساسهما أدان القضاء موكله، لا يقابلهما في الوقائع أي دليل مادي.