أوقف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بأمن دائرة سيدي خالد، بأمن ولاية بسكرة شخصا يبلغ من العمر 27 سنة تورط في قضية حيازة مواد صيدلانية بطريقة غير شرعية قصد البيع والترويج.

حيثيات القضية جاءت إثر استغلال معلومات تفيد بتواجد شخص على متن مركبة تجوب شوارع وسط المدينة تحمل كمية من المؤثرات العقلية،عملية البحث والتحري التي باشرتها الفرقة المذكورة مكن من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان نشاطه، ليتم نصب كمين له كلل بتوقيف المركبة المشتبه فيها وإخضاعها للمراقبة والتفتيش، مما أسفر عن حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة داخل كيس بلاستيكي قدرت بــ (3120) قرص مهلوس من نوع " بريغابالين " كانت مخبأة بالمقاعد الخلفية للمركبة مع حجز مبلغ مالي من عائدات البيع والترويج .

وبتقديمه للعدالة صدر في حقه أمر إيداع .