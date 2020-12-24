وافقت نقابة القضاة التونسيين على إنهاء الإضراب المطول الذي بدأت فيه منذ شهر تقريبا، بعدما توصلت إلى تفاهمات مع رئاسة الحكومة حول جملة المطالب التي طرحها القضاة، على أن يتم اليوم إمضاء الاتفاق بمقر رئاسة الحكومة والإعلان عن بنوده .

وذكرت رئيسة النقابة أمينة العميري أن الفريق الحكومي تعامل "بجديّة مع المقترحات المقدّمة يوم أمس وأثبت وجود إرادة حقيقيّة للخروج من الأزمة وهو ما ساهم في التوصّل إلى اتفاق نهائي"، يعدل الاتفاق السابق الذي وقعته الحكومة مع جمعية القضاة (غير النقابة) ورفضته الأخيرة، إذ كان القضاة قد تجمعوا الإثنين الماضي أمام قصر العدالة رفضا له ويخوض القضاة في تونس إضرابا عاما ومفتوحا منذ يوم 16 نوفمبر الماضي، لدعوة الحكومة إلى التفاوض على "أساس جدي يضمن حرمة القضاة واستقلال السلطة القضائية"، بعد بروز مشكلات في العمل القضائي كان أبرزها، وفاة قاضية لم تتلق الرعاية الصحية اللازمة.