أعلن القضاء التونسي عن صدور قرار بإيداع رئيس حزب قلب تونس ومدير قناة نسمة، نبيل القروي السجن ، تم بعد تحقيقات قضائية وإجراء خبرة تخص تبييض أموال ورصد مبلغ مالي يعادل 30 مليون أورو ، دون العثور على أي وثيقة تدعمه ما يثبت مصدرها، وبرغم أن القروي طلب في جلسة اليوم تأجيل قرار حسم نتيجة الاختبار، إلا أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن فورية.

وكانت محكمة الاستئناف قد سمحت بالإفراج عن القروي في التاسع أكتوبر 2019 ، حيث كان مرشحا للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية، بعدما كان قد تم اعتقاله في 23 أوت 2019، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" ، التي تعمل في مجال مكافحة الفساد ، بشأن شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، دون الكشف عن أسماء الشركات التي يملكها في الجزائر .