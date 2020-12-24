أكد اليوم وزير الشباب والرياضة، أن قطاعه سيدعم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، في حملة ترشحه لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي للعبة والمقررة يوم 12 مارس 2021 بالمغرب حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

وعلى هامش الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2020 ـ 2021 بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي إبراهيم قال خالدي: ''كمبدأ ثابت، وزارة الشباب والرياضة تدعم كل جزائري يترشح للهيئات الرياضية الدولية، بل ونشجع الاتحاديات الرياضية الوطنية على الترشح من أجل الدفاع على مصالح الجزائر".

وأضاف:"من الطبيعي أن تدعم الوزارة خير الدين زطشي في ترشحه وإن شاء الله سنجند كل القنوات الدبلوماسية لتدعيمه، نحن نعتبر أن الدبلوماسية الرياضية هي أحد أذرع الدبلوماسية الرسمية الجزائرية في الدفاع عن مصالح وطننا''.

فبالإضافة إلى رئيس "الفاف"، يتنافس كل من المغربي فوزي لقجع، المصري هاني أبو ريدة والغيني استوائي غوستافو ندونغ على مقعدين بالهيئة الكروية الدولية، حيث كان يشغلهما التونسي طارق بوشماوي وهاني أبو ريدة، بعدما وصلا إلى نهاية عهدتهما.