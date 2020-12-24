التمست النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر اليوم عقوبات بالسجن ضد كل من رضا كونيناف، 18 سنة سجنا نافذا، و13 سنة سجنا نافذا ضد أشقائه طارق وعبد القادر وكريم، مع غرامة قدرت بـ 8 ملايين دينار، ومصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة وغير المنقولة.

كما تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين دينار ضد مسير "كو جي سي" الطاهر بن قدور.

وتم التماس 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة في حق كل من مقراوي حسيبة، عادل مكاحلية، ليلي بناي، ٱبت قاسي مصطفى، حموش حسان ماليك، والتماس 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة نقدرها بـ500 ألف دينار، ضد كل من قراح عبد العزيز، بواب عبد السلام، مع مصادرة كل الممتلكات.