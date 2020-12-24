سجلت 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، وفق آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الخميس.

وانخفض عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة باليوم السابق الذي عرف إحصاء 480 إصابة، فيما تجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حاجز 70 ألف إصابة بعدما بلغ اليوم 70007 حالة.

كما أعلنت اللجنة العلمية المختصة تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ما جعل العدد الإجمالي يرتفع إلى 2705 وفاة.

فيما يخص عدد المتعافين من المرض، بلغ عددهم الإجمالي 64777 حالة بعد تسجيل 376 حالة شفاء في آخر 24 ساعة.

وكشفت نفس اللجنة أن 46 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة بمستشفيات الوطن.