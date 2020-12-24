تأجل انعقاد مجلس إدارة الشركة الرياضية لأهلي برج بوعريريج التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى "موعد لاحق"، حسب ما علم من إدارة النادي.

وأضاف المصدر أنه تقرر تأجيل انعقاد مجلس الإدارة الذي كان يتضمن جدول أعماله هيكلة الأمور التنظيمية والإدارية للنادي لرسم ورقة طريق جديدة تسمح بوضع الفريق على السكة الصحيحة من خلال منح الفرصة لمساهمين جدد لدخول الشركة وذلك بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني"، حيث حضر خمسة (5) أعضاء من أصل 19 عضوا مؤسسا للشركة الرياضية.

وحسب ذات المصدر، فقد أصبح من الضروري فتح رأس مال الشركة بسبب العجز المالي للشركة الرياضية، وذلك وفق ما ورد في تقرير المراقب المالي، وهي الوضعية التي تؤدي إلى خيارين سواء حل الشركة وهو خيار غير مطروح لأنه سيتسبب في نزول الفريق إلى نادي الهواة أو فتح رأس مال الشركة.

للتذكير، يحتل فريق أهلي برج بوعريريج بعد خمس جولات من بطولة المحترف الأول المرتبة 18 برصيد نقطتين (2)، حيث سجل تعادلين وثلاثة انهزامات.