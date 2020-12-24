توفي، اليوم الخميس، حارس مستودع لإحدى الشركات في ولاية البليدة إثر نشوب حريق داخل حاوية حديدية مستعملة كغرفة للحراسة.

وجاء في بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية "تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة بوقرة من أجل حريق داخل مستودع تابع لشركة بيفا، الحريق شب داخل حاوية حديدية مستعملة كغرفة للحارس الليلي للمستودع".

وأضاف البيان " تم إخماد الحريق ومنع انتشاره نحو المستودع وتسجيل وفاة الحارس داخل الغرفة وجد متوفيا ومتأثرا بالحروق على مستوى جسده".

وتابع نفس البيان "تم نقل الجثة نحو القطاع الصحي ببوقرة فيما تبقى التحقيقات متواصلة من طرف المصالح المختصة".