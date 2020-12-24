فندت إيطاليا الخبر المتداول مؤخرا حول عزمها فتح تمثيلية دبلوماسية بالصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة دعمها لعمل الأمم المتحدة بخصوص القضية الصحراوية.

وجاء في مذكرة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية "بخصوص المعلومة التي نقلتها المجلة الاسبانية الالكترونية أل إسبانيول حول الفتح المرتقب لقنصلية إيطالية بالصحراء الغربية، تفند وزارة الخارجية أن تكون هناك أي نية حاليا بخصوص هذا الأمر".

ويحاول النظام المغربي منذ أشهر إقناع بعض الدول بفتح قنصليات بالصحراء الغربية، وهي طريقة للاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على هذه الأراضي التي تعتبرها الامم المتحدة إقليما غير مستقل.

وحسب المذكرة فإن "إيطاليا تتابع باهتمام بالغ قضية الصحراء الغربية وتضمن الدعم الكامل لعمل الأمم المتحدة".