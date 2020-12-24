أعلنت وزارة الصحة الألمانية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا "النوع الذي ظهر في بريطانيا مؤخرا" في ألمانيا بولاية بادن فورتمبيرغ.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن ممثل وزارة الصحة بالولاية، بأن امرأة تحمل فيروس كورونا من السلالة، التي ظهرت مؤخرا في بريطانية سافرت من المملكة المتحدة إلى مطار فرانكفورت في 20 ديسمبر الجاري وهي في عزلة بالمنزل.

وقال متحدث "الشخص المعني سافر إلى ألمانيا بالطائرة من لندن مطار"هيثرو" عبر مطار فرانكفورت ويزور حاليًا أقاربه في منطقة فرويدنشتات في بادن فورتمبيرغ. تم إجراء اختبار سريع لجميع الركاب للكشف عن فيروس كورونا في المطار عند الدخول، وكان ذلك إيجابيًا للشخص المعني".

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.