خلف حادث مرور وقع مساء اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 19 ببلدية سيدي عكاشة بالشلف، 22 مصاب بجروح متفاوتة من بينهم 3 في حالة خطيرة.



وحسب مصالح الحماية المدنية فان الحادث تمثل في اصطدام حافلة كانت قادمة من مدينة تنس بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس.



وسارعت 5 سيارات اسعاف الى موقع الحادث لانقاذ الضحايا الذين تم اجلائهم الى مستشفى تنس، كما قدمت لبعضهم الاسعافات الاولية في موقع الحادث، وسجل الحادث خسائر مادية معتبرة، وعلمنا إن والي الشلف سارع الى تفقد المصابين بمستشفى تنس وامر الطاقم الطبي بالتكفل بالضحايا وتسخير كل الوسائل الصحية والنفسية لتخفيف الصدمة التي تعرضوا لها .