اوقفت مصالح الشرطة لامن ولاية المدية أمس، اربعة أشخاص عقب انتهاكهم حرمة مؤسسة تربوية بالولوج إلى ثانوية بعاصمة الولاية والاعتداء على حارس المؤسسة بمعية احد اساتذتها باىستعمال اسلحة بيضاء وفرارهم الى وجهة مجهولة.



مصالح الشرطة تعقبت المعتدين بعد تلقيها شكوى على الرقم الاخضر من قبل الضحيتين وتمكنت بعد فتح تحقيق اولي من تحديد هوياتهم بناء على الاوصاف المقدمة وتبين انهم ممسبوقون قضائيا، ليتم القبض عليهم وبعد احالتهم على الجهة القضائية المختصة بمحكمة المدية ليصدر في حقهم عامان حبسا نافذا بحسب بيان لخلية أعلام أمن الولاي.