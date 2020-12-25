قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين، المقرر تنظيمهما سنة 2021.



وذكر بيان للفيفا انه "نتيجة لوباء كورونا، قرر مجلس الفيفا إلغاء نسختي 2021 من كأس العالم تحت 17 و20 عاما".



وأضاف أنه تم اختيار إندونيسيا والبيرو لاستضافة النسخة الجديدة للبطولتين في عام 2023، بعد أن كان مقررا أن تستضيف الدولتان نسختي 2021". وتابع "لا تزال جائحة كورونا تمثل تحديات لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، ولها تأثير مقيد على السفر الدولي، لذلك استشار الفيفا بانتظام أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الاتحادات المضيفة للبطولات، والاتحادات القارية المشاركة في البطولتين".



و أعرب الاتحاد في الختام عن امتنانه للاتحادات الأعضاء المضيفة، وكذلك السلطات في إندونيسيا ولبيرو، على الالتزام والاستعداد للاستضافة.