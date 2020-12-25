توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة أن يسود اضطراب جوي قوي ولايات شرقية ووسطى للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة تجتاح كل من ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڨالمة وسوق أهراس، بالإضافة إلى تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من اليوم الجمعة إلى غاية التاسعة ليلا من يوم غد السبت.

ووفق ذات المصدر فإن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 30 و40 ملم، والتي قد تتجاوز 50 ملم محليًا في المناطق الساحلية والقريبة من السواحل.

كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة تتهاطل على ولايات: تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، المدية، البويرة، بالإضافة إلى ولاية برج بوعريريج، وذلك ابتداء من السادسة من مساء اليوم الجمعة، إلى غاية السادسة صباحا من يوم غد السبت.

وأشار المصدر إلى أن الكمية المتساقطة تتراوح ما بين 20 و 30 ملم.

فيما حذرت الأرصاد الجوية، من تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من فجر يوم غد السبت إلى غاية الثالثة من فجر يوم الأحد.

وذكر المصدر أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، ميلة، ڨالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة، بالإضافة إلى مرتفعات تيبازة، المدية، البليدة، عين الدفلي وتيسمسيلت.

ويتراوح سمك الثلوج المتوقعة بين 15 و 20 سم لاسيما على المرتفعات التي تتجاوز 800 متر حسب المصدر.