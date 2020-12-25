توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة أن يسود اضطراب جوي قوي ولايات شرقية ووسطى للبلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن الأمطار تمس كل من ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة وقسنطينة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة إلى غاية فجر يوم غد السبت.

ووفق ذات المصدر فإن كمية الأمطار المتساقطة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية، إلى تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية وذلك ابتداء من منتصف ليلة اليوم الجمعة إلى غاية السادسة من صباح يوم غد السبت.

وأشار نفس المصدر إلى أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، المدية، برج بوعريريج، سطيف وميلة.