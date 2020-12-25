كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الخميس عن تحويل بعض مستشفيات الأمراض العقلية إلى عامة قريبا ". وقال في تصريح للإذاعة الوطنية :" شخصيا اتخذت هذا القرار بخصوص تحويل مستشفى بودواو ليصبح مستشفى عموميا للطفل وأمراض البطن وغيرها ".

وأضاف الوزير، أن إدارته ستترك 20 في المائة من المستشفيات المخصصة للأمراض العقلية، فيما سيتم تحويل المستشفيات الأخرى الخاصة بالأمراض العقلية إلى احتياجات المواطنين ".