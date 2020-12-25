تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، بحر هذا الأسبوع من توقيف شخصين رجل وامرأة عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض النصب وانتحال صفة الغير.

القضية جاءت بعد الشكوى التي تلقتها المصلحة من قبل الضحية، بخصوص تعرضه إلى النصب وطلب مزية غير مستحقة بقيمة 25 مليون سنتيم من قبل شخصين بغية تسهيل دراسة ملفه الإداري ومنحه الموافقة من طرف اللجنة الولائية للحصول على رخصة حفر بئر ببلدية غليزان.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت المصلحة من توقيف المشتبه فيهما على متن مركبة متلبسين باستلام المبلغ المالي المتفق عليه من الضحية، ليتم تحويلهما إلى المصلحة، خلال التحقيق تبين أن الشخصين انتحلا صفة موظف لغرض النصب على الضحية وسلبه المبلغ المالي.

تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهما، وتقديمهما أمام العدالة.