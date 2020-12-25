أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، الخميس، عن عملية جديدة لتسليم مفاتيح سكنات لمكتتبي برنامج عدل 2 على مستوى مواقع في سيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة) وبوينان (البليدة) والشعيبة (شمال شرق ولاية تيبازة) .

أوضحت الوكالة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أنها "تنهي إلى علم المكتتبين في برنامج البيع بالإيجار (عدل 2) أن عملية تسليم المفاتيح قد تم الشروع فيها وأن المشاريع المعنية هي موقعين على مستوى سيدي عبد الله وهما 3000 وحدة سكنية بالحي 23 و 3000 وحدة سكنية "أصلان" وأربعة مواقع في بوينان (4500 وحدة ، و5000 وحدة سكنية في المنطقة -أ- ، و2600 وحدة سكنية و1000 وحدة سكنية، إضافة إلى 1900 وحدة سكنية في بلدية الشعيبة.

وتدعو الوكالة المستفيدين المعنيين إلى الاطلاع على موقعها الإلكتروني aadl.dz.com لتحميل مواعيد استلام المفاتيح والتقدم إلى الموقع الخاص بهم. من جهة أخرى، أبلغت وكالة عدل المكتتبين في برنامج عدل 2 المعنيين باختيار الموقع الذين فقدوا كلمة السر (المرور) الخاصة بهم بأنه يمكنهم استعادتها عن طريق إدخال رمز ورقم إيصال تسديد الشطر الأول (10 بالمائة) في خانة "كلمة السر".