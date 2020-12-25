رفضت النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية، كارمن كالفو، الخوض في ملف سبتة ومليلية اللتين تعتبرهما مدينتين اسبانيتين، والحكومة المغربية تعرف ذلك جيدا، مؤكدة أنه "لا يوجد ما نناقشه مع المغرب".

وقالت كالفو "لا يوجد ما نناقشه حول وضعية سبتة ومليلية اللتين تعتبران مدينتين إسبانيتين والحكومة المغربية تعرف ذلك جيدا"، مضيفة بالقول "لن تناقش الحكومة الإسبانية هذا الموضوع ولا أحد سيناقشه في هذا البلد".

وتأتي تصريحات المسؤولة الإسبانية عقب ما جاء على لسان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني حول مغربية سبتة ومليلية التي لازالت "تثير الجدل في إسبانيا". ولطالما رفضت مدريد مقترحات الحوار حول مستقبل المدينتين، التي أطلقها أولا الملك الحسن الثاني، ثم بعده محمد السادس.

وكانت الحكومة الإسبانية قد استدعت، الإثنين الماضي وبشكل "مستعجل" السفيرة المغربية في مدريد كريمة بنيعيش، من أجل تقديم توضيحات، حول التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، حول سبتة ومليلية. ولم تعلق الرباط على بيان الخارجية الإسبانية الذي اعتبر المدينتين "أراضي إسبانية".