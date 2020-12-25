كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب ، أمس الخميس، من تيبازة عن اعتماد اجتماع الحكومة المنعقد الأربعاء بالعاصمة خارطة طريق عملية لتنفيذ وعود الدولة الخاصة بإدماج جميع الشباب المستخدمين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP)، وفق أجندة زمنية محددة.

وطمأن الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارة العمل للولاية، الشباب البالغ عددهم 365 ألف، بتجسيد وعود الدولة وهي التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وحرصه الشخصي على إدماجهم في وظائف قارة.

وقال في هذا السياق أن اجتماع الحكومة المنعقد يوم أمس برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اعتمد خارطة طريق قدمتها وزارة العمل "بعد نقاش مستفيض" تقضي أساسا بإعداد تعليمة جديدة لتبسيط الإجراءات وإزاحة العراقيل التي حالت دون تسجيل تقدم ملحوظ في ملف الإدماج حيث بلغ عدد المدمجين 20 ألف شاب فقط.

وأضاف أنه "سيتم عرض الخطة التي اعتمدها مجلس الحكومة على أول مجلس وزراء يعقد برئاسة رئيس الجمهورية عند عودته سالما إلى أرض الوطن".

وعقب المصادقة على الخطة سيتم تفعيل خارطة الطريق الجديدة المذكورة سابقا ميدانيا ومن ثمة سيدفع بملف الإدماج قدما، مبرزا أن العراقيل التي حالت دون تقدم الملف "تقنية". كما شدد في نفس الوقت أن "الإرادة السياسية متوفرة وبقوة لتجسيد وعود الدولة وفق الرزنامة المتفق عليها سابقا".

وفي هذا الخصوص أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الآجال التي تم الاتفاق عليها سابقا والمتعلقة بإدماج هؤلاء الشباب خلال 2019-2020 سمحت بإدماج 20 ألف فقط، مشددا أن البقية أي 365 ألف سيتم إدماجهم بأثر رجعي تجسيدا لوعود أعلى السلطات في البلاد.