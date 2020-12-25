أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن أعداد حالات الوفيات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية، قد تجاوزت الـ 61 ألف حالة.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.597.090 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات 61.423 حالة حتى الآن.

وتحتاج إفريقيا لحوالي 9 مليارات دولار لتوفير حاجتها من لقاحات كورونا، حسبما كشف عنه كبير الاقتصاديين بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد هيبوليت فوفاك.

وأوضح أن تقديرات البنك تشير إلى أن القارة الإفريقية ستحتاج إلى إنفاق حوالي 5.8 مليار دولار لشراء اللقاحات، ونحو 3.3 مليار دولار لتوصيلها "كي تحقق هدف تطعيم 60 بالمائة على الأقل من 1.3 مليار إفريقي بدءا من العام المقبل".